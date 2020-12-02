Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Kısıtlama hangi günlerde uygulanacak? Kısıtlamadan kimler muaf olacak?
Son dönemde Türkiye genelinde artan koronavirüs vaka sayıları ve virüs kaynaklı ölümler yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı son dakika açıklamasında yeni yasakları ve kısıtlamaları açıklamıştı. Alınan yeni tedbirler arasında en çok dikkat çeken ikili hafta içi sokağa çıkma yasağı ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması hangi günler uygulanacak? Kısıtlamadan kimler muaf tutulacak? Kısıtlama zamanında fırın, market gibi iş yerleri açık olacak mı? İşte sokak kısıtlamasının detayları...
Türkiye'de artan koronavirüs vaka sayılarının yanında virüs kaynaklı ölümlerin de artması yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklama kapsamındaki kısıtlamalar ve yasaklar bu gece itibariyle başlıyor. İşte o kısıtlamalar...
1- Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
2- Sokak kısıtlaması hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.
3- Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.
4- Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
5- Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri paket servis haricinde hizmet veremeyecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.
6- Kısıtlama sürecinde (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) yürüme mesafesindeki fırına gidilebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
7- Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecek
8- Umumi Hıfzıssıhha Kurulları her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirleyecek.
9- Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek.
10- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak.
11- Nikah törenlerinde de 30 kişi sınırlaması geçerli olacak.
12- Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacak.
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