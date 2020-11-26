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Haberler Galeri Kabine Toplantısı son dakika: Yeni yasaklar gelecek mi? Kafe, kahvehane, restoran, lokantalar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

Kabine Toplantısı son dakika: Yeni yasaklar gelecek mi? Kafe, kahvehane, restoran, lokantalar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

Yeni yasaklar gelecek mi? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında çıkan kararlar Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Sokağa çıkma kısıtlaması ve bazı mekanların belirli saatler dışında kapatılması sonrasında yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bu hafta Kabine Toplantısının hangi gün yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte, yeni yasaklar gelecek mi? Kafe, kahvehane, restoran, lokantalar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.11.2020 21:49 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 22:00
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Kabine Toplantısı son dakika: Yeni yasaklar gelecek mi? Kafe, kahvehane, restoran, lokantalar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

Yeni yasaklar gelecek mi? Kafe, kahvehane, restoran, lokantalar ne zaman kapanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınının durumuna göre kısıtlamaların arttırılabileceğini dile getirmişti. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında Kabine Toplantısından çıkacak karar bekleniyor. Hafta içi yapılacak Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karar bekleniyor. İşte, yeni yasaklar gelecek mi? Kafe, kahvehane, restoran, lokantalar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine Toplantısı son dakika: Yeni yasaklar gelecek mi? Kafe, kahvehane, restoran, lokantalar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

YENİ KISITLAMALAR OLACAK MI?

Hafta içi düzenlenmesi beklenen Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak kabineden yeni kısıtlamaların çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir..

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Kabine Toplantısı son dakika: Yeni yasaklar gelecek mi? Kafe, kahvehane, restoran, lokantalar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNLERİ NASIL?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgiler şöyle;

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

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Kabine Toplantısı son dakika: Yeni yasaklar gelecek mi? Kafe, kahvehane, restoran, lokantalar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

15 GÜNLÜK KISITLAMA GELECEK Mİ?

15 Gün sürecek kısıtlamanın uygulanacağı iddiası ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor ancak;

Bakan Koca, "Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar" dedi.

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Kabine Toplantısı son dakika: Yeni yasaklar gelecek mi? Kafe, kahvehane, restoran, lokantalar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

Genelgede yer alan diğer detaylar şöyle;

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.