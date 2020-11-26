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Kabine Toplantısı son dakika: Yeni yasaklar gelecek mi? Kafe, kahvehane, restoran, lokantalar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...
Yeni yasaklar gelecek mi? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında çıkan kararlar Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Sokağa çıkma kısıtlaması ve bazı mekanların belirli saatler dışında kapatılması sonrasında yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bu hafta Kabine Toplantısının hangi gün yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte, yeni yasaklar gelecek mi? Kafe, kahvehane, restoran, lokantalar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.11.2020 21:49 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 22:00
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