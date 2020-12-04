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Son dakika: Pilot uygulama başladı! Hasta artık reçeteyi SMS ile alıyor

Son dakika haberine göre , evden çıkmaması gereken koronavirüs hastaları ve izolasyondaki temaslı vatandaşları hekimleriyle çevrim içi ortamda buluşturmak için pilot uygulama başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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Son dakika: Pilot uygulama başladı! Hasta artık reçeteyi SMS ile alıyor

Ankara, Kırıkkale, Yalova, İstanbul ve Samsun'da hayata geçirilen uygulama sayesinde, karantinada olması gereken kişiler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak, hekimlerle görüntülü olarak görüşebiliyor. Reçetesini de SMS olarak alıyor.

Milliyet'in haberine göre; Bakanlık Dr. e-Nabız Tele Sağlık Projesi'ni pilot olarak uygulamaya koydu. Uygulama, evden çıkmaması gereken koronavirüs hastaları ve izolasyondaki temaslı vatandaşları hekimleriyle çevirim içi ortamda buluşturuyor. MHRS üzerinden randevu alan hastalar, hekimlerle görüntülü olarak görüşebiliyor. Periyodik olarak aile hekimleri tarafından aranan hastalar, uygulama sayesinde artık görüntülü muayene olabiliyor.

Proje; Ankara, Kırıkkale, Yalova ve İstanbul'da hastanelerde pilot olarak uygulanmaya başladı. Samsun'da ise aile hekimliklerinde uygulamaya konulan Dr. e-Nabız sisteminin kısa süre içinde tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması planlanıyor.

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