İstanbul'da eski sevgilisinden hamile kaldı doğan bebeğini yeni sevgilisine kaydettirdi

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir skandal ortaya çıktı. İstanbul Kağıthane'de T.D. ile H.Y.. bir dönem birlikte yaşadı. Genç kadın bu birliktelikten hamile kaldı ve bebeği doğurdu. Ardından annenin yaptıkları ise dava dosyasını görenleri şaşkına çevirdi. Genç kadın mesajla gerçek babaya durumu nispet edercesine söyleyince işin rengi değişti ve DNA testi ve yargı süreci başladı. İşte sahte baba skandalının ayrıntıları;