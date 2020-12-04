HER AKŞAM BAKIMLARI YAPILIYOR

Hayvanat bahçesinde iki Asya fili bulunduğunu belirten Özsöyler, "Bunlar geldiklerinde yaklaşık olarak 5 yaşlarındaydı şimdi 15 yaşlarına geldiler ve kendileri burada gayet mutlu. Onlar için burada yazlık havuzlar, doğal ortamlar hazırladık. Ayrıca her akşam ayak bakımlarını yapıyoruz. Günlük olarak 50 kilo sabah, 50 kilo akşam olmak üzere meyve sebze ve samandan oluşan yem tüketiyorlar" dedi.