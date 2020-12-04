Eskişehir'de mühürlü işyerinde kumar oynamaya devam ettiler
Eskişehir’de koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp mühürlü iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen kişilere toplam 118 bin 125 lira ceza kesildi. Mühürlü olmasına rağmen kumar oynanan iş yeri zabıta ekipleri tarafından tekrar mühürlendi.
YAŞAM İHA
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynadılar.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan özel ekip, bir iş yerine baskın düzenledi. İçeriye giren ekipler, 27 kişinin koronavirüs kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirledi.
Şahıslara toplam 118 bin 125 lira para cezası uygulanırken, iş yerinin sorumlusu hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan işlem yapıldı.