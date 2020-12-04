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Eskişehir'de mühürlü işyerinde kumar oynamaya devam ettiler

’de önlemlerini hiçe sayıp mühürlü iş yerinde oynadığı tespit edilen kişilere toplam 118 bin 125 lira kesildi. Mühürlü olmasına rağmen kumar oynanan iş yeri zabıta ekipleri tarafından tekrar mühürlendi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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Eskişehir'de mühürlü işyerinde kumar oynamaya devam ettiler

'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde tedbirlerini hiçe sayıp oynadılar.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan özel ekip, bir iş yerine düzenledi. İçeriye giren ekipler, 27 kişinin koronavirüs kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirledi.

Şahıslara toplam 118 bin 125 lira cezası uygulanırken, iş yerinin sorumlusu hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan işlem yapıldı.

Mühürlü olmasına rağmen kumar oynanan işyeri zabıta ekipleri tarafından tekrar mühürlendi.

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