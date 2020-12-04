Başkent'te kaçak 2 bin litre alkol ve 6 ton tütün ele geçirildi
Son dakika haberine göre... Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü bir depoya yapılan baskında kaçak etil alkol ve tütün ele geçirildi.
YAŞAM İHA
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Başkent'te bir depoya yapılan baskında kaçak etil alkol ve tütün ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Yenimahalle'de bulunan bir depoya yaptığı baskında 2 bin 23 litre etil alkol, 799 adet alkol kiti, 289 adet cinsel içerikli ürün, 6 bin 400 kilogram tütün ve 500 gram nargile tütünü ele geçirildi.