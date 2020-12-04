Başkent'te kaçak 2 bin litre alkol ve 6 ton tütün ele geçirildi

Başkent'te bir depoya yapılan baskında kaçak etil alkol ve tütün ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Yenimahalle'de bulunan bir depoya yaptığı baskında 2 bin 23 litre etil alkol, 799 adet alkol kiti, 289 adet cinsel içerikli ürün, 6 bin 400 kilogram tütün ve 500 gram nargile tütünü ele geçirildi.

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