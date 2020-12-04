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Hayalleri suya düştü! Gabi ve Pili'ye koronavirüs engeli

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Giriş: 04.12.2020 14:25
Güncelleme:04.12.2020 14:35
Gaziantep Hayvanat Bahçesinde yaşayan iki Asya fili ‘Gabi ve Pili’ için aranan eşler pandemiden dolayı gelemedi. Eşlerin pandemi sonrasında getirilmesi planlanıyor.

Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ile dördüncü sırada yar alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 350 türden 7 bin 500 hayvanı barındırıyor. Bu hayvanların üremeleri ve eş bulmaları konusunda da yoğun çaba gösteren yetkililer, 15 yaşına gelen Gabi ve Pili isimli Asya filleri için eş arayışlarını sürdürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Sudan, İsrail ve Sri Lanka'da bulunan Hayvanat Bahçeleri ile sürekli olarak iletişim halinde olduklarını ifade ederek, yeni tip korona virüsten dolayı hayvan transferlerinin yasaklanmasıyla eşlerin getirilemediğini söyledi.

HER AKŞAM BAKIMLARI YAPILIYOR

Hayvanat bahçesinde iki Asya fili bulunduğunu belirten Özsöyler, "Bunlar geldiklerinde yaklaşık olarak 5 yaşlarındaydı şimdi 15 yaşlarına geldiler ve kendileri burada gayet mutlu. Onlar için burada yazlık havuzlar, doğal ortamlar hazırladık. Ayrıca her akşam ayak bakımlarını yapıyoruz. Günlük olarak 50 kilo sabah, 50 kilo akşam olmak üzere meyve sebze ve samandan oluşan yem tüketiyorlar" dedi.



PANDEMİ SONRASINA KALDI

Eş arayışı için yurt dışında özellikle Sudan, İsrail ve Sri Lanka'daki hayvanat bahçeleri ile görüştüklerini kaydeden Özsöyler, "İki dişi fil almayı planlıyoruz. Biz görüşmelerimizde yerimizin, barınaklarımızın uygun olduğunu söyledik. Özellikle ellerinde Asya fili olan ülkelerle görüşüyoruz bunlar kolay bulunan hayvanlar değil. Eş aramaların ne zaman sonuçlanacağını net olarak bilemiyoruz şu anda pandemiden dolayı dünyada hayvan transferi yasaklandı inşallah pandemiden sonra daha da hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Hayvanat Bahçesinin iki maskot fili Gabi ve Pili eşleriyle kavuşacaklarını günü bekliyor.

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