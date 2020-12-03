Hem korona virüs vakalarının artması hem de kış soğuklarının gelmesi ile en çok satılan ürünlerin başında kekiğin geldiğini belirten aktar Harun Akbulut, "Özellikle kekik yağı ciddi anlamda faydası olan ve mikrop öldürme özelliği olan bir ürün. Genellikle adaçayı ve ebe gümeci ile birlikte kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bunların yanında vücut direncini artıran, bağışıklığı kuvvetlendiren, yorgunluğu gideren ve enerji veren, ciğerlerimizi besleyen, virüsün boğazdan aşağı inme durumunu durduracak ya da yok edecek güce sahip olan udi hindi diye tozumuz var. Udi hindinin toz hali bal ile tüketiliyor. Yağ halinde de var. O da suya katılıp içilebiliyor. En çok giden ürünler bunlar" dedi.