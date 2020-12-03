'SİGARANIN KORONAVİRÜSÜ YAYACAĞINI ZANNETMİYORUM'



Sigaranın koronavirüsü yaydığına inanmadığını ve kısıtlamalarla birlikte sigara ile yollarını ayırmayı düşündüğünü söyleyen vatandaşlardan Ömer Kılıç (26), "4 yıldır sigara kullanıyorum. Tabii ki insanlar için zararlı ama kullanan insanlar için de belli bir mekan tahsis etmeleri gerekiyordu. Kapalı alanlarda yasaktı, artık açık alanlarda da yasak. Bırakmak istiyoruz ama bırakamıyoruz. İnşallah virüsün bittiği günlerde rahat rahat içebiliriz. Özendirmiş olmayayım ama insanların keyfinden taviz vermesi çok sıkıntılı bir durum zaten kötü bir dönemden geçiriyoruz. Sadece sigaranın virüsü yaydığını düşünmüyorum. Belli başlı tedbirleri zaten alınmıştı. Milyonlarca insan sokakta geziyor ve ben sadece sigaranın koronavirüsü yayacağını hiç zannetmiyorum. Artık ne tat alabiliyoruz ne de zevk, yılbaşı da yaklaşıyor muhtemelen zam gelecek. Mecbur sigarayı bırakmayı düşünmeye başladık" diye konuştu.