03 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da koronavirüs nedeniyle 108 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da koronavirüs nedeniyle 108 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri gereği karantina uygulaması arttı. Son 2 günde artan koronavirüs vakaları üzerine 108 evin karantinaya alındığı açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.12.2020
ABONE OL
Adıyaman'da koronavirüs nedeniyle 108 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 108 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son iki günde kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla farklı mahallelerdeki 108 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz açıkladı: 14 günlük karantina süresi değişebilir BİLİM KURULU ÜYESİ KAYIPMAZ AÇIKLADI: 14 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRESİ DEĞİŞEBİLİR
Son dakika: Karamanda bir köyün karantina süresi uzatıldı SON DAKİKA: KARAMAN'DA BİR KÖYÜN KARANTİNA SÜRESİ UZATILDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan önemli karantina uyarısı SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN ÖNEMLİ KARANTİNA UYARISI
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA