Adıyaman'da koronavirüs nedeniyle 108 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 108 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son iki günde kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla farklı mahallelerdeki 108 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

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