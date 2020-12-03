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Antalya’da yakının kazada yaralandığını gören genci kimse sakinleştiremedi

’da otomobille motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsünün yakını bir genç, öfkesini kazaya karışan araçlardan çıkardı. Araçları tekmeleyen, üzerine çıkıp zıplamaya başlayan genç adam, yine bir aracın bagajındaki eşyaları da alıp dışarıya fırlattı. Genç adamı uzun süre kimse sakinleştiremedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
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Antalya’da yakının kazada yaralandığını gören genci kimse sakinleştiremedi

, öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi.

Antalya’da yakının kazada yaralandığını gören genci kimse sakinleştiremedi ANTALYA’DA YAKININ KAZADA YARALANDIĞINI GÖREN GENCİ KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ

Edinilen bilgiye göre, otomobille motosiklet çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Sağlık ekipleri yaralıya müdahalede bulunurken, bu sırada olay yerinde kimliği belirlenemeyen bir genç, yakının yaralandığını görünce sinir krizi geçirdi. yerindeki iki araca tekmeler atan genci kimse sakinleştiremedi.

Üzeri yarı olan genç adam bir ara yol kenarındaki park halindeki bir aracın üstüne çıkarak zıpladı, ardından bagajını açarak içerisindeki eşyaları dışarıya fırlattı.

Araçlara de atan genç adam, yakınları ve çevredekiler tarafından zorla durdurulabildi.

O anlarsa çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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