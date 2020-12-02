02 Aralık 2020, Çarşamba
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Son dakika: Karaman'da bir köyün karantina süresi uzatıldı

Son dakika haberine göre 'da bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 13 Kasım'da başlatılan karantina uygulaması 14 gün süreyle uzatıldı.

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Giriş Tarihi: 02.12.2020
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Son dakika: Karaman'da bir köyün karantina süresi uzatıldı

Sarıveliler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Kaymakam Abdüssamed Kılıç başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Sarıveliler ilçesine bağlı Dumlugöze köyünde, Kovid-19'a bağlı vaka artışı sebebiyle 13 Kasım'da uygulanmaya başlanan karantinanın, 14 gün daha uzatılmasına karar verildiği ifade edildi.

Karantinaya uymayanlara idari para cezası uygulanacağı vurgulanan açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlarda ise adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.

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