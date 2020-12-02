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Tokat'ta bebek arabasından gelen kaz sesi vatandaşı şaşkına çevirdi

'ta pazarda alışveriş yapan vatandaşlar bebek arabasından gelen sesi duyunca şaşkına döndüler. Daha sonra bebek arabasında kaz olduğunu görünce şaşkınlıkları ikiye katlandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Tokat'ta bebek arabasından gelen kaz sesi vatandaşı şaşkına çevirdi

Kentte çarşamba pazarında alışveriş yapanlar bebek arabasından gelen sesle şaşkınlıkları ikiye katlandı.

Tokat'ta bebek arabasından gelen kaz sesi vatandaşı şaşkına çevirdi TOKAT'TA BEBEK ARABASINDAN GELEN KAZ SESİ VATANDAŞI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Kaz sesini duyanlar önce şaşırdı, sonra bebek arabasında kazı görünce gülümsemekten kendini almadı.

"RAHAT OLDUĞU İÇİN BEBEK ARABASINA KOYDUM"

Bebek arabasında taşınan kaz ise sakin bir şekilde yolculuk boyunca çevresini gözledi.

Ev hanımı Nurten Yıldırım (63), köylerinde kesmeye aldıkları kazı kolay taşımak için de bebek arabasına koyduklarının söyledi.

Kazı bebek arabasında gezdirdiğini ifade eden Yıldırım, "Götürmeyeceğim için daha rahat olduğu için bebek arabasına koydum" diye konuştu. Pazar yerine alışverişe çıkanlar da gördükleri manzara ile şaşırdıklarını kaydetti.

Renkli görüntülerin yaşandığı yolculuktan kısa bir süre sonra sıkılan kaz bebek arabasından dışarı atladı. Kaz, yoluna kucakta devam etti.

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