Malatya'da otomobilin çarptığı 59 yaşındaki adam kurtarılamadı! 'Ölüm yolu' 39'uncu canı aldı





Kaza sonrası mahalleli önce Akçadağ Kaymakamlığı'na, ardından da Malatya Valiliği'ne giderek bölgede önlem alınması için başvuruda bulundu. Bölgede yaşayanlar, yollarının yapılması için daha önceden başvuruda bulunduklarını, bazı bölge esnafının bunu engellediğini, refüj ve demir parmaklık yapılması gerektiğini söyledi.