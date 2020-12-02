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Malatya'da otomobilin çarptığı 59 yaşındaki adam kurtarılamadı! 'Ölüm yolu' 39'uncu canı aldı

Akçadağ'da bulunan bir yolda 28 yılda 69 ayrı geldiğini söyleyen bölge halkı, bu kazalarda 39 kişinin can verdiğini söyleyerek önlem alınmasını talep etti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Malatya'da otomobilin çarptığı 59 yaşındaki adam kurtarılamadı! 'Ölüm yolu' 39'uncu canı aldı

'nın Akçadağ ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı (52), yaşamını yitirdi. Aynı bölgede 28 yılda meydana gelen 69 ayrı 39 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, mahalleli, yolda önlem alınmasını istedi.



-Kayseri kara yolunun Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nin ortasından geçen bölümünde 30 Kasım'da Ahmet E., yönetimindeki 40 LA 833 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Dağ'a çarptı. Kazada, Ali Dağ yaşamını yitirdi.



sonrası mahalleli önce Akçadağ Kaymakamlığı'na, ardından da Malatya Valiliği'ne giderek bölgede önlem alınması için başvuruda bulundu. Bölgede yaşayanlar, yollarının yapılması için daha önceden başvuruda bulunduklarını, bazı bölge esnafının bunu engellediğini, refüj ve demir parmaklık yapılması gerektiğini söyledi.

Ali Dağ'ın amcası Mehmet Dağ, yeğenine otomobilin refüjde beklerken çarptığını iddia ederek, 20- 30 metre sürüklediğini dile getirdi. Bu arada, aynı bölgede son 28 yılda 69 trafik kazasında 39 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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