Karantinaya uymayan kardeşini polise ihbar etti

Bunu fark eden abisi Ferhat Akbulut ise bir an bile tereddüt etmeden öz kardeşini polise ihbar etti. İhbar sonrası eve dönen Berat Akbulut, kapıya gelen polislerden abisinin kendisini ihbar ettiğini öğrenince şaşkına döndü. Berat Akbulut'a 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. Ayrıca ev karantinasını ihlal ettiği için karantina altında tutulmak üzere yurda konuldu. Hakkında 2 yıl hapis ile adli işlem de başlatıldı.