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Mardin'de Fehmi Tekin koronavirüsten ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş

ilçesinde 37 yaşındaki , koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tekin'in ölümünden 2 saat önce eşi (40) ile  odasındaki camın arkasından görüşüp helallik istediği belirtildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Mardin'de Fehmi Tekin koronavirüsten ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş

Derik ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Fehmi Tekin'e, bir süre önce belirti göstermesi üzerine Covid-19 testi yapıldı.

Testi pozitif çıkan Tekin, durumu ağırlaşınca 20 gün önce Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Tekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Tekin'in ölümünden 2 saat önce eşi Emine Tekin ile görüştüğü belirtildi. Fehmi Tekin'in yoğun bakım odasınının cam bölmesinin arkasından kendisiyle görüşen eşinden helallik istediği ifade edildi.



Fehmi Tekin'in cenazesi, Derik Abdullah Akın Mezarlığı'nda koronavirüs tedbirleriyle toprağa verildi.

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