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Karantinaya uymayan kardeşini polise ihbar etti! Annesi: İlk önce çok kızdım ama iyi yaptı

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Giriş: 02.12.2020 09:41
Güncelleme:02.12.2020 11:24
Koronavirüs testi pozitif çıkanlar karantina koşullarını yerine getirmek zorunda. Ancak kimi zaman bu hayati kural ihlal ediliyor. Kocaeli'de testi pozitif çıkan 18 yaşındaki bir genç de aynen böyle yaptı karantinaya uymadı. Durumu öğrenen abisi ise kardeşini polise şikayet etti.

Kocaelİ'de, Kovid- 19 testi pozitif çıkan Berat Akbulut, karantina ihlali yapınca, öz abisi tarafından ihbar edildi. İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir süre önce yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan 18 yaşındaki Berat Akbulut, evde karantinaya alındı. Önceki akşam sıkılan Akbulut, kimseye görünmeden dışarı çıktı. Bunu fark eden abisi Ferhat Akbulut ise bir an bile tereddüt etmeden öz kardeşini polise ihbar etti. İhbar sonrası eve dönen Berat Akbulut, kapıya gelen polislerden abisinin kendisini ihbar ettiğini öğrenince şaşkına döndü. Berat Akbulut'a 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. Ayrıca ev karantinasını ihlal ettiği için karantina altında tutulmak üzere yurda konuldu. Hakkında 2 yıl hapis ile adli işlem de başlatıldı.

"BU CEZAYI SEN ÖDEYECEKSİN"

Ağabey Ferhat Akbulut, "Kardeşim sıkılmış olacak ki evdekilere fark ettirmeden dışarı çıkmış. Arkadaşlarım arayıp kendisini dışarıda gördüklerini söyleyince, ilk önce güzel bir dille uyardım. Ama uyarıma rağmen önceki akşam yine dışarı çıktığını fark edince, polisi aradım. Polis gelince ve benim ihbar ettiğimi öğrenince şaşırdı. Güldü ve 'Ağabey bu cezayı sen ödeyeceksin' dedi. Yurda yerleştirildi" diye konuştu.

BABAM VEYA ANNEM OLSA YİNE YAPARIM

Ağabey Akbulut, "Asla pişman değilim. Hatta bu karantinayı ihlal eden babam veya annem dahi olsa bile hiç düşünmem yine yaparım. Affetmem. Sevdikleri için, toplum için bu şekilde davranılması gerekir. Vicdanım rahat" dedi.

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