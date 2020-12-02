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İstanbul’da sürücüleri şaşırtan görüntü! Köprü üzerinden geçen su borusu patladı

’da Kadıköy-Acıbadem köprüsü üzerinden geçen su borusu patlayınca karayolundan geçen sürücüler şaşırtan görüntü oluştu. Yaklaşık 1 saat buyunca akan su ekiplerin müdahalesiyle kesildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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İstanbul’da sürücüleri şaşırtan görüntü! Köprü üzerinden geçen su borusu patladı

Acıbadem köprüsü üstünden geçen ve sulama için kullanılan su borusu sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle patladı.

İstanbul’da sürücüleri şaşırtan görüntü! Köprü üzerinden geçen su borusu patladı İSTANBUL’DA SÜRÜCÜLERİ ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ! KÖPRÜ ÜZERİNDEN GEÇEN SU BORUSU PATLADI

Tazyikle karayolu yönüne fışkıran su ilginç görüntü oluşturdu.

15 Temmuz Köprüsü istikameti ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücülerden bir kısmı şelale görünümü olan suyun altından geçmeyi tercih ederken, kimileri de orta şeritten çıkarak sağında ve solundan geçmeye çalıştı.

Yaklaşık 1 saat buyunca akan su ekiplerin müdahalesiyle kesildi.

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