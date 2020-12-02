İstanbul’da sürücüleri şaşırtan görüntü! Köprü üzerinden geçen su borusu patladı
İstanbul’da Kadıköy-Acıbadem köprüsü üzerinden geçen su borusu patlayınca D-100 karayolundan geçen sürücüler şaşırtan görüntü oluştu. Yaklaşık 1 saat buyunca akan su ekiplerin müdahalesiyle kesildi.
YAŞAM DHA
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Acıbadem köprüsü üstünden geçen ve sulama için kullanılan su borusu sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle patladı.
15 Temmuz Köprüsü istikameti ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı.
Sürücülerden bir kısmı şelale görünümü olan suyun altından geçmeyi tercih ederken, kimileri de orta şeritten çıkarak sağında ve solundan geçmeye çalıştı.
Yaklaşık 1 saat buyunca akan su ekiplerin müdahalesiyle kesildi.
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