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Ay'da 25 dolara arsa satışları başladı! Görenleri şaşkına çeviren olay!

Uzun süredir tartışmalara neden olan 'da arsa satışlarında önemli bir gelişme yaşandı. Lunarembassy isimli şirket Ay'da arazi satışına başladı. 25 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa başlayan şirket bunun yasalara uygun olduğunu iddia ediyor. Peki uluslararası anlaşmalar bu konuda ne diyor?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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Ay'da 25 dolara arsa satışları başladı! Görenleri şaşkına çeviren olay!
Kendisine Ay Elçiliği ismini veren Lunarembassy isimli şirket, gezegenimizin tek uydusu olan Ay'da arsa satışına başladı.
Ay'da 25 dolara arsa satışları başladı! Görenleri şaşkına çeviren olay!

Şirket akre başına (Birleşik Krallık'ta 0.4 dönüme dent gelen ölçü birimi) 25 dolar talep ediyor. İnternet sitesi üzerinden yaptığı satışın yasal olduğu iddiasında olan şirketin sahibi Dennis Hope bugüne kadar milyonlarca kişiye satış yaptıklarını öne sürüyor.

Ay'da 25 dolara arsa satışları başladı! Görenleri şaşkına çeviren olay!

Peki uluslararası anlaşmalar herhangi bir ülke veya şirketin Ay'da arsa satışı yapıp yapamayacağı konusunda ne diyor?

Ay'da 25 dolara arsa satışları başladı! Görenleri şaşkına çeviren olay!
1967'de imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) anlaşması, hiçbir ülkenin Ay da dahil olmak üzere gök cisimlerinin herhangi bir bölümüne sahip olamayacağını belirtiyor.
Ay'da 25 dolara arsa satışları başladı! Görenleri şaşkına çeviren olay!

Independent'ta yer alan habere göre; Uzayda nükleer silahlanma endişesiyle yapılan söz konusu anlaşma metninin altında yüzden fazla ülkenin imzası bulunuyor.

Ay'da 25 dolara arsa satışları başladı! Görenleri şaşkına çeviren olay!
Ancak bu anlaşmaya rağmen şirket, müşterilerini uzayda toprak sahibi yapacağı iddiasında ısrarcı.
Ay'da 25 dolara arsa satışları başladı! Görenleri şaşkına çeviren olay!
Lunarembassy Ay'ın yanı sıra Mars, Merkür ve Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerden de arazi satışı yapıyor
Ay'da 25 dolara arsa satışları başladı! Görenleri şaşkına çeviren olay!

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