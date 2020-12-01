Gassallar koronavirüsten hayatını kaybedenleri böyle yıkıyor

'ÖLÜ BEDENLERDEN KORKMUYORUM'

Cenaze Hizmetleri ve Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nde çalışan 3 kadından biri olan üç çocuk annesi Ayşe Gürsoy, işlerini dışarıdan çok zor görünse de severek yaptıklarını dile getirdi. Ölü bedenlerin kendisini ürkütmediğini belirten Gürsoy, "5 yıldır bu işi yapıyorum. Çocuklarım, eşim her zaman destek oldu. Zaman zaman zorlandığımız cenazeler oluyor. Cenaze yakınlarını görünce üzülüyoruz. Ama işimi severek yapıyorum. Evet herkesin yapabileceği bir meslek değil. Cenazelerden korkmuyorum, onları bebek misali yıkayıp, sahiplerine teslim ediyoruz. İlk cenazem denizde boğulan bir kişiye aitti. Kalp krizi geçiren 10 yaşındaki bir kız çocuğunun cenazesini yıkarken çok etkilenmiştim. Annesi geldi aklıma, o cenazeyi hem yıkadım hem ağladım" dedi.