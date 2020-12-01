A Haber muhabiri Türkiye'nin Kovid-19 eylem planının detaylarını anlattı | Kritik 90 gün...
Dünya genelinde 64 milyon kişiyi etkileyen yaklaşık 1 buçuk milyon kişinin ise hayatını kaybetmesine neden olan küresel yeni tip koronavirüs salgının aşı çalışmalarını son durum ne? Türkiye'nin yerli aşısı ne zaman vatandaşlara uygulanacak? Ülkemizde ilk aşılama işlemleri ne zaman başlayacak? A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında Türkiye'nin salgınla ilgili planlarını anlattı ve önümüzdeki 90 günlük sürece dikkat çekti.
Ankara'nın Kovid-19 planı ne? Türkiye Kovid-19 salgınından ne zaman kurtulacak? A Habe rmuhabiri Murat Sekban canlı yayında detayları anlattı.
90 GÜNDE SALGIN KONTROL ALTINA ALINACAK
Sekban, "2021 yılın ilk 3 ayı içerisinde 25.5 milyon vatandaşın aşılanması bekleniyor. Böylece toplumsal bağışıklık açısından ilk adımın atılması ve 90 günlük süreçte salgının kontrol altına alınması planlanıyor" dedi.
KOVİD-19 AŞISI ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
Türkiye'de ilk aşı uygulamasının 11 Aralık'ta sağlık çalışanlarına vurulmaya başlanacağını ifade eden Sekban, ilk aşıyı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptıracağını söyledi. Kovid-19 aşı vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek. Kendi isteğiyle aşı olmak isteyen vatandaşlar eczanelerden aşıyı temin edip olabilecekler.
YERLİ KOVİD-19 AŞISINDA SON DURUM
Yerli Kovid-19 aşamasında 2 hafta içerisinde faz 2 aşamasına geçileceğini ifade eden Sekban, 10 bin gönüllü üzerinde denemelerin başlayacağını ve sonuçların ise şubat ayında belli olacağını, faz 3 çalışmalarının da şubat ayında başlayacağını söyledi. Sekban, yerli Kovid-19 aşısının ise nisan ayında vatandaşların kullanıma hazır olacağını ifade etti.
AŞILAMA STRATEJİSİ HAZIRLANDI
Aşı Bilim Kurulu'nun, 11 Aralık'tan sonra erken dönemde, yaygın bir şekilde, sağlık çalışanlarından öncelikle başlamak üzere aşı yapılması yönünde strateji hazırladığını aktaran Koca, şunları kaydetti:
"Bu strateji de sağlık çalışanları başta olmak üzere kimlere nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili bir çalışma da bir hafta on gün içerisinde en geç tamamlamış olur. Bununla ilgili bir netlik oluştuğunda vatandaşımızla paylaşmış olacağız. Sağlık çalışanlarımız, riskli kişiler öncelikli olacak. Belki hizmet sektöründen, belki bir şekilde vatandaşımızla temas içerisinde olan kişiler olabilir, bununla ilgili nasıl bir planlama olacağı da Aşı Bilim Kurulunun hazırlayacağı stratejiye göre planlanır ve biz onu da açıklamış oluruz."
Fahrettin Koca, "Aşı güvenilirliği nedir? Koruyuculuğuyla ilgili çeşitli spekülasyonlar var." sorusuna, "Bu aşıların sonuçta bir değeri var. Bu aşıları üreten geri planda firmalar var. Dolayısıyla bu anlamda herkesin farklı bir stratejisi olabilir. Biz vatandaşımıza, özellikle güvendiğimiz ve etkinliğini bildiğimiz aşıyı daha çok tercih etmek zorundayız. Bunu bilebilecek, bu konuyla ilgili yaklaşımı ve bilgilendirmeyi yapabilecek olan da zaten Bilim Kurulumuz olacak. Dolayısıyla, Bilim Kurulunun kendisi için istediğini, önerdiğini, tabii ki vatandaşımız için de istemiş olacağız ve gereğini yapacağız." cevabını verdi.