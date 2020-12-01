

İNSANLAR KANDIRILIYOR

Vahşi kedi hayvanat bahçesine ilk geldiğinde genel dışkı muayenesinin yapıldığını kaydeden Nil Can Açıkgüz, "Önce dışkılaması beklendi. Herhangi bir parazit olup olmadığına bakıldı. Daha sonra veteriner hekimimiz tarafından önlem olarak parazit ilacı verildi. Davranışları gözlemleniyor. Üzerinde çip bulunmadığını biliyoruz. İlerleyen zamanda vahşi bir kedi olduğu için nakil sırasında çiplemesi yapılacak, kayıtlara sokulacak. Onun dışında sadece gözlemliyoruz. Kaçak yollarla getirildiği için biz de tam olarak ne taraftan getirildiğini bilmiyoruz. Çok fazla kaçak yolla ülkemize sokulan hayvan var. Bunlar için biraz daha önlem alınıp, biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. İnsanlar bunları bilmeden alıyorlar, kandırılıyorlar. Bu tür hayvanlara bakabileceklerini zannediyorlar ama bunların hepsi doğada bulunması gereken hayvanlar. Hiçbir şekilde ev ortamında bakılabilecek hayvanlar değil bu türler. O yüzden sadece bunun için bahsetmiyorum, karakulaklara bakıyorlar, yırtıcı kuşlara bakıyorlar. İnsanların biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bu türü doğaya salamayız, başka bir hayvanat bahçesine nakletme ihtimalimiz daha yüksek" diye konuştu.

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