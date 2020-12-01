Dünya genelinde 64 milyon kişiyi etkileyen yaklaşık 1 buçuk milyon kişinin ise hayatını kaybetmesine neden olan küresel yeni tip koronavirüs salgının aşı çalışmalarını son durum ne? Türkiye'nin yerli aşısı ne zaman vatandaşlara uygulanacak? Ülkemizde ilk aşılama işlemleri ne zaman başlayacak? A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında Türkiye'nin salgınla ilgili planlarını anlattı ve önümüzdeki 90 günlük sürece dikkat çekti.