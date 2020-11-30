Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla polis baskınında gözaltına alındı!

Son dakika haberine göre; Konya Emniyet Müdürlüğü’nün bir araca yaptığı operasyonda 1 kilo eroin ele geçirildi. Araçta gözaltına alınanlar arasında Kadir Şeker’in kurtardığı kadın Ayşe Dırla'da bulunuyordu.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir araca dün akşam operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi. Hürriyet'in haberine göre; Araçta bulunan Ayşe Dırla (35) ve Murat Hanlı (26) gözaltına alındı.

Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Ayşe Dırla, Kadir Şeker'in bir parkta darp edilmekten kurtarmaya çalıştığı kadın. Murat Hanlı, polise Ayşe Dırla'nın 'imam nikahlı eşi' olduğunu söyledi.

Şeker, olay sırasında Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmiş, Duran çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Kadir Şeker 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti. Kadir Şeker ifadesinde 'Kadının ağlama seslerine dayanamadım' diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını anlatırken, Ayşe Dırla olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker'e 'Ablacım o benim eşim, sen git' diyerek uyardığını iddia etmişti.