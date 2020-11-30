Eski eşini kiralık katile öldürttü!

Savcılıkta ifade veren Yasin A., olaydan birkaç gün önce 1.5 yıldır arkadaşı olan Servet K.'nin kendisine "Sen erkek misin? Sen burada çocuk bak, eşin başka erkeklerle yatıp kalksın" dediğini, kendisinin ne yapacağını sorduğunda ise arkadaşının 8 bin 500 lira vermesi karşılığında eşini öldürebileceğini söylediğini anlattı.