Samsun’da durakta otobüs bekleyen genç kadına taciz





'AĞLIYORUM, KENDİMİ DURDURAMIYORUM'

Şüphelinin elindeki poşetin sol elinde olduğunu anlatan N.G. "Ben ise onun sağ tarafındaydım. Ayrıca poşet değmiş olsa, bacağıma veya baldırıma değerdi. Direkt olarak kalçama değmezdi" diye konuştu.

Psikolojisinin bozulduğu iddia eden N.G., "Bugün işe gelirken, bu durağın karşısında indim. Burayı görünce tekrar aklıma geldi. Çok büyük bir fiziksel bir şeye maruz kalmamış olsam da psikolojimi derinden etkiledi. Dünden beri ağlıyorum, kendimi durduramıyorum" ifadelerini kullandı.

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