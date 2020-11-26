Son dakika | Darbecilere açtığı davadan şaka gibi karar çıktı! 'Böylesi sadece filmlerde olur' demeyin

Ankara'dan duyanları şoke eden bir son dakika haberi geldi. Bir market işleten evli ve iki çocuk babası Yaşar Esersin(64), 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yasa dışı örgüt üyeliği iddiasıyla sıkıyönetim mahkemeleri tarafından tutuklandı. 5 yıl 1 gün cezaevinde tutuklu kalan Yaşar E.,1987'de tahliye edildi. Yıllar sonra beraat eden Esersin tutuklu kaldığı süre için 100 bin liralık maddi ve 200 bin lira manevi tazminat davası açtı. Fakat çıkan son dakika kararıyla adeta şoke oldu. İşte şaka gibi tazminat davasının ayrıntıları;

5 YIL HAKSIZ HAPİS YATTI ÜZERİNE 1 LİRA KAZANDI!

Yıllarca süren mahkemenin ardından Esersin hakkında zaman aşımına giren suçlar açısından davanın düşürülmesine ve tutuklanmasına neden olan diğer suçlar açısından beraatına karar verildi. Beraat kararından yıllar sonra haberi olan Esersin, tutuklu kaldığı süre için 100 bin liralık maddi ve 200 bin lira manevi tazminat davası açtı.

1 MİLYONLUK DAVA AÇMIŞTI!

Eski para birimiyle Yaşar Esersin'in maddi kaybı, 1 milyon 40 bin 283 lira 85 kuruş olarak hesaplandı. Bilirkişinin son dakika raporunda paradan 6 sıfır atılmasıyla Esersin'in maddi kaybının günümüz para birimiyle 1 lira 4 kuruş olduğunu belirtildi! Davayı kısmen kabul eden ve geçen hafta kararını açıklayan mahkeme de Esersin'e 1982 yılından itibaren işleyecek faiziyle 1 lira 3 kuruş maddi ve 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

MAHKEMEDEN KARAR: FAİZİYLE BİRLİKTE 1 LİRA 3 KURUŞ

1 lira 3 kuruşluk kararla ilgili konuşan Esersin, "Hayret ve şaşkınlık içerisindeyim. Paradan 6 sıfır atıldığı için böyle bir sonuç çıkmış. Bunu verenin vicdanı rahat mı? Ya ben nasıl böyle bir hesap yaptım diye. O zamanki şartlar ile şimdiki şartlar bir mi?" dedi.

BERAAT KARARI KESİNLEŞTİ

Ankara 7.Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl avukat İhsan Paksoy'un açtığı dava dilekçesindeki iddialara göre Yaşar Esersin'e, 12 Eylül Askeri Darbesi sonrası İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi'nce dava açıldı. 1980 yılında Sarıyer Boyacı Köyü'nde bir inşaatta çalışan Esersin'in örgüt üyesi olduğu iddia edildi. Yaşar Esersin 7 Nisan 1982'de tutuklanarak cezaevine konuldu. Tam 5 yıl 1 gün cezaevinde kalan Esersin, 20 Mart 1987 günü tahliye edildi. Sıkıyönetim mahkemelerinin kaldırılmasıyla Esersin'in davası, önce Üsküdar 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ardından İstanbul Anadolu 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. 15 Aralık 2009'da karara çıkan davada Yaşar Esersin hakkında zaman aşımına giren suçlar açısından davanın düşürülmesine ve tutuklanmasına neden olan diğer suçlar açısından beraatına karar verildi. Mahkemenin beraat kararı kesinleşti. Ancak kesinleşmiş beraat kararı, iddiaya göre Esersin'e tebliğ edilmedi.

BİLİRKİŞİ 6 SIFIRIN ATILMASIYLA MADDİ TAZMİNATI 1 LİRA HESAPLADI

Beraat kararından yıllar sonra haberi olan Yaşar Esersin de beraat nedeniyle Maliye Hazinesi aleyhine haksız tutuklama nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açtı. Esersin'in avukatı İhsan Paksoy dava dilekçesinde, "Müvekkilim davacının tutuklukta geçirdiği süre, 12 Eylül askeri rejiminin uygulamaları nedeniyle maruz kaldığı işkence ve eziyet nedeniyle manevi zarar gördüğünden kuşku yoktur. Tutukluk süresindeki asgari ücretin günümüz koşullarına uyarlanmasını ve bu tutarın alınacak bilirkişi raporuyla tespit edilmesini istiyoruz. 200 bin manevi ve 100 bin lira maddi tazminatın faiziyle müvekkilim davacıya verilmesini talep ediyoruz " dedi. Bilirkişi raporunda Esersin'in eski para birimine göre maddi kaybı 1 milyon 40 bin 283 lira 85 kuruş olarak hesaplandı. Bilirkişi, 14 yıl önce paradan 6 sıfır atılmasıyla Esersin'in maddi kaybının günümüz para birimiyle 1 lira 4 kuruş, manevi tazminatın takdirinin ise mahkemeye ait olduğunu raporunda açıkladı.

1 LİRA 3 KURUŞ MADDİ TAZMİNAT KAZANDI

Ankara 7.Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan tazminat davasından geçen hafta karar çıktı. Mahkeme, bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti. Bilirkişi raporuna itiraz eden avukat İhsan Paksoy, yeniden bir bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Cumhuriyet Savcısı, bilirkişi raporu doğrultusunda 1 lira 3 kuruş maddi tazminatın ve bir miktar manevi tazminatın bugüne kadar işleyecek faiziyle Esersin'e verilmesini talep etti.

Davayı kısmen kabul eden ve kararını geçen hafta açıklayan mahkeme de 1 lira 3 kuruş maddi tazminat ile 10 bin lira manevi tazminatın 9 Mart 1982 yılından işleyecek faiziyle davacı Esersin'e verilmesine karar verdi.

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