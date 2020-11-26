26 Kasım 2020, Perşembe
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Aydın’da 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 27 düzensiz kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Aydın’da 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Dip Burun bölgesinde bir grup düzensiz göçmenin karadan ulaşım olmayan bir mevkide kara üzerinde mahsur kaldığı bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

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