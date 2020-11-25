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Edirne'de Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı kapatıldı

'de cuma günleri kurulan ve binlerce vatandaşının gelerek alışveriş yaptığı , corona virüs tedbirleri kapsamında iki hafta kapatıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
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Edirne'de Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı kapatıldı

Edirne'de cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'na şehir dışından çok sayıda esnaf ve vatandaş gelmesiyle birlikte corona virüs bulaş riskinin arttığı şu günlerde Edirne Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu pazar yerinin iki hafta kapatılmasına karar verdi. Alınan karar gereği 27 Kasım ve 4 Aralık tarihleri arasında kapatıldı.

BULGARİSTAN VATANDAŞLARININ GÖZDESİYDİ
Kapatılan Ulus Pazarı özellikle Bulgaristan vatandaşlarının son dönemde gözde olan yerlerden biri haline gelmişti.

Edirne'ye gelerek kıyafetten, zücaciyeye, temizlik ürününden sağlık ilaçlarına kadar hemen hemen her ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgaristan vatandaşlarının tercihi Ulus Pazarı oluyordu.

Kente 1 ayda gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı ise 232 bin 324'e ulaşmıştı.

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