Koronavirüs aşısı son durum | Aşı olacaklar dikkat! Hemen korumayacak

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Kovid-19 aşısı vurulanların dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Oğuztürk, şunları söyledi: "Gelinen bu noktada ise yüz güldürücü sonuçlara ulaşılmak üzere. Geniş kitlelere aşı yapılmadan önceki son faz olan, Faz- 3 aşamasına yönelik aşı uygulamalarının yapıldığı ülkeler arasında Türkiye de bulunmakta."

GÜVENLİĞE DAİR ÇEKİNCE YOK

Yeni Şafak'ın haberine göre; "Çin menşeili Sinovac biotech firması Coronovac aşısı ile Alman BioNTech firması da m-RNA bazlı aşısı ile bunlar arasında ilk sırayı almaktalar. Her 2 aşı türünde de uygulamalar sonrası gönüllülerin çok az kısmında yüksek ateş, vücut ağrıları, baş ağrıları ve yorgunluk, kas ağrısı ve iştahsızlık gibi sistemik şikayetler görüldü. Sevindirici gelişme şu ki, bağımsız sonuç izleme komitesi, eldeki verilerle değerlendirmesinde aşının güvenliliği ile ilgili çekinceleri olmadığını bildirdi. Aşı yapıldıktan hemen sonra tamamen normal bir yaşam tarzına girmek doğru olmayacaktır. Aşı yapıldıktan hemen sonra bağışıklık gelişmiyor. Kesin ve güvenilir bir bağışıklık için yaklaşık 3-4 hafta geçmesi gerekiyor. Bu nedenle belli bir süre daha maske takıp, mesafe ve hijyen korunma tedbirlerine dikkat etmek gereklidir."

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