Test yapıldı ve gargara virüslere karşı etkili bulundu

Journal of Medical Virology'de yayınlanan araştırmada, reçetesiz satılan burun spreyleri ve gargaralar, solunum yolu enfeksiyonlarına ve soğuğa neden olabilen geniş bir virüs ailesi olan insan koronavirüslerini inaktive etme yetenekleri açısından test edildi. Çalışma için, araştırmacılar bir bebek şampuanı ve çok sayıda popüler gargara markası dahil olmak üzere 30 saniye, bir dakika ve iki dakikalık temas sürelerine sahip çeşitli ürünler kullandılar. Ürünlerin çoğunun, en kısa zaman diliminde bile bulaşıcı virüs örneklerini etkisiz hale getirmede oldukça etkili olduğu bulundu.