Test yapıldı ve gargara virüslere karşı etkili bulundu
Ağız gargarasının koronavirüslere karşı ek bir koruma sağlayabileceğini öne süren yeni bir çalışma hakkında bilgiler dolaşıyor. Peki, aynı anda hem diş eti iltihabı hem de Covid-19 ile savaşmak ne kadar mümkün? Test edilen ürünlerin çoğunun, en kısa zaman diliminde bile bulaşıcı virüs örneklerini etkisiz hale getirmede oldukça etkili olduğu bulundu. Ancak, test edilen koronavirüsler arasında SARS-CoV-2, yani Covid- 19'a neden olan yeni koronavirüs yer almadı.
Ağız gargarasının koronavirüslere karşı ek bir koruma sağlayabileceğini öne süren yeni bir çalışma hakkında bilgiler dolaşıyor. Peki, aynı anda hem diş eti iltihabı hem de Covid-19 ile savaşmak ne kadar mümkün? Koronavirüsle savaşmak için güçlü bir bağışıklık sistemi önemli. İşi şansa bırakmak istemeyenler bağışıklık sistemlerini desteklemenin yanında ağız içi ve burunda kullanılabilen çeşitli ürünlerle de virüsü vücuda yayılmadan yok etmeyi amaçlıyor.
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Bu yönde yapılan araştırmalar da özellikle ağız çalkalama suyu olarak üretilen ürünlerin koronavirüse karşı etkili olabileceğini öne sürüyor, ancak bazı uyarılar var. Ağız gargarasının koronavirüslere karşı ek bir koruma sağlayabileceğini öne süren yeni bir çalışma hakkında bilgiler dolaşıyor.
Journal of Medical Virology'de yayınlanan araştırmada, reçetesiz satılan burun spreyleri ve gargaralar, solunum yolu enfeksiyonlarına ve soğuğa neden olabilen geniş bir virüs ailesi olan insan koronavirüslerini inaktive etme yetenekleri açısından test edildi. Çalışma için, araştırmacılar bir bebek şampuanı ve çok sayıda popüler gargara markası dahil olmak üzere 30 saniye, bir dakika ve iki dakikalık temas sürelerine sahip çeşitli ürünler kullandılar. Ürünlerin çoğunun, en kısa zaman diliminde bile bulaşıcı virüs örneklerini etkisiz hale getirmede oldukça etkili olduğu bulundu.
KESİN ÇÖZÜM DEĞİL
Ancak, test edilen koronavirüsler arasında SARS-CoV-2, yani Covid- 19'a neden olan yeni koronavirüs yer almadı. Ayrıca çalışma laboratuvar ortamında yapıldı. Uzmanlara göre enfekte olmamış bir kişi sabah gargara yaparsa, ağzının belirli bir süre belirli koronavirüslerden arınmış olması beklenebilir, bu süre de yaklaşık 10 dakikayla sınırlı. Kullanılan ağız bakım ürünlerinde hidrojen peroksit ve etanol gibi maddeler bulunur.
Bu maddeler ağızda kalmaz, buharlaşır. Yani virüsten korunmak için pratik bir yöntem sayılmaz. Etkisini görmek için her 15 dakikada bir gargara yapmanız gerekir. Bu da pek mümkün değil. Covid-19'da korunmak için çok daha pratik bir çözüm var; halka açık alanlarda maske takın, sosyal mesafeye dikkat edin ve ellerinizi sık sık yıkayın.
EVDE COVİD-19 TESTİ YAPABİLECEĞİZ
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, hızlı sonuçlar sağlayan ilk ev Covid-19 testi için acil kullanım izni yayınladı. Test, Covid-19'a neden olan yeni koronavirüs SARS-CoV-2'yi 30 dakika içinde tespit etmeyi amaçlayan tek kullanımlık bir sürüntü testi. Yakında Amerika'da piyasaya çıkması beklenen test kiti, bir test cihazı, bir numune şişesi, bir çubuk ve yazılı talimatları içeriyor.