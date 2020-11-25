Annesini öldürüp��kendisi ve eşini de yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor

Bunun üzerine mahkeme de serbest bıraktı. Bir akıl hastanesinde 1 yıl süreyle gözetim altında tutulacak ve tedavi edilecek diye serbest bıraktılar. Hastaneye gitmiş şu an ve oradan bizi aradılar. Hastanede 1 yıl tutulacak ve iyileşse de iyileşmese de bırakılacakmış. Bırakıldığında ise gelecek belki yarım bıraktığı işi tamamlayacak. Ya o bizi öldürecek ya da biz onu öldüreceğiz. Başka bir alternatifi yok. Şu an hasta olabilir bilmiyorum ama bize saldırdığında hastalığı yoktu.