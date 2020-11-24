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Son dakika: Koronavirüs aşısı çalışmaları hız kazandı! Rusya Sputnik V'nin fiyatını açıkladı

Son dakika haberi... 'da Gamelaya Ensititüsü tarafından geliştirilen ve yüzde 92 oranında etkinlik gösterdiği açıklanan Sputnik V adlı corona virüs aşının fiyatı belli oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
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Son dakika: Koronavirüs aşısı çalışmaları hız kazandı! Rusya Sputnik V'nin fiyatını açıkladı

Son dakika haberi... 'da Gamelaya Ensititüsü tarafından geliştirilen ve yüzde 92 oranında etkinlik gösterdiği açıklanan Sputnik V adlı corona virüs aşının fiyatı belli oldu.

Rusya'da Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ve iki doz halinde uygulanan Sputnik V adlı aşının uluslararası pazarda fiyatının 20 dolardan (Yaklaşık 160 Türk lirası) az olacağı duyuruldu.

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