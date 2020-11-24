Son dakika: Koronavirüs aşısı çalışmaları hız kazandı! Rusya Sputnik V'nin fiyatını açıkladı
Son dakika haberi... Rusya'da Gamelaya Ensititüsü tarafından geliştirilen ve yüzde 92 oranında etkinlik gösterdiği açıklanan Sputnik V adlı corona virüs aşının fiyatı belli oldu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi... Rusya'da Gamelaya Ensititüsü tarafından geliştirilen ve yüzde 92 oranında etkinlik gösterdiği açıklanan Sputnik V adlı corona virüs aşının fiyatı belli oldu.
Rusya'da Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ve iki doz halinde uygulanan Sputnik V adlı aşının uluslararası pazarda fiyatının 20 dolardan (Yaklaşık 160 Türk lirası) az olacağı duyuruldu.