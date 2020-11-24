Araba fiyatına satıldı! Kanuni döneminde yapılan bile var...

OTOMOBİL FİYATINA TESPİH SATILDI

Türkiye'nin değişik illerinden gelen koleksiyoncuları ağırlamanın memnuniyetini yaşadığını ifade eden koleksiyonerlerden Mehmet Tatlı, "Tespih meraklıları için tarihi ve güzel bir mekan oluşturduk. Tespih tutkunları burada bir araya gelerek çok güzel alış-verişte bulundular.