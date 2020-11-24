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Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı!

Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, , , , , , , ve için uyarı yayınladı. Bazı bölgelerde kar yağışının beklendiği belirtilirken, bazı bölgelerde de sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte bölge bölge haberleri...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2020
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Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 'nin kuzey kesimleri ile ve bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, , , ve 'in kuzey ilçeleri, 'un , ve çevrelerinde yer yer hafif yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Artvin'in iç kesimleri, ve çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ve kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

'nde fırtına, Marmara'da ise rüzgar bekleniyor.

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