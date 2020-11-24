Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı!
Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Artvin, Hakkari, Ardahan, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir için uyarı yayınladı. Bazı bölgelerde kar yağışının beklendiği belirtilirken, bazı bölgelerde de sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte bölge bölge hava durumu haberleri...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.
Ege Denizi'nde fırtına, Marmara'da ise rüzgar bekleniyor.