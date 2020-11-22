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Adana'da gelenek haline geldi! Siparişleri böyle teslim ettiler...

’nın ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması ve ciğer satıcılarını harekete geçirdi. Yoğun talep nedeniyle yakın yerlere drone kullanarak şırdan servisi yapıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020
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Adana'da gelenek haline geldi! Siparişleri böyle teslim ettiler...

'da saat 20.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ve ciğer satışlarını etkilemedi. Şırdan kazanlardan tezgaha çıkmadan tükendi.

Adana'da gelenek haline geldi! Siparişleri böyle teslim ettiler... ADANA'DA GELENEK HALİNE GELDİ! SİPARİŞLERİ BÖYLE TESLİM ETTİLER...

Kozan'da şırdan servisi yapan uzak mesafelere araç ile Şırdan servisi yaparken yakın mesafe de drone ile sırdan servisi yaptı. Balkondan verdiği şırdan siparişini drone ile alan Emine İnanç kronik rahatsız grubu olduklarını için ayaklarına hizmeti geldiğini kaydetti.

Şırdan ve paça işletmesi Murat Mercan yakın mesafe de drone ile servis yapıldığını kaydederek, "Malum yasak çıkmaya başladı. Şuan üçüncü kazanımızı attık.

Adanalılar şırdandan vazgeçmiyor. Adana'da şırdan kıtlığı var. Az sayıda olunca Dana şirdan alternatif ile servis veriyoruz. Bizim adana denilince akla gelen şırdan" diye konuştu.

50 yıldır ciğer kebapçısı olan Fuat Dokuzcu, evlere sipariş yetiştirmek için yoğun çalıştığını kaydederek, "Kozan'da bu hizmeti vermekten gurur duyuyorum. Servislerimiz arttı. Adanalıların vazgeçilmez tutkusu ciğer, şırdan. Müşterimize hitap etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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