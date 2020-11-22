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Meydanlar sessizliğe büründü! Üsküdar ve Kadıköy böyle görüntülendi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması dün gece 20.00 itibariyle başladı. Sabah saatlerinde de cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Sessizliğe bürünen ve meydanı havadan görüntülendi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020
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Meydanlar sessizliğe büründü! Üsküdar ve Kadıköy böyle görüntülendi

İstanbul Anadolu yakasında sokağa çıkma kısıtlaması sonrası binlerce aracın ve yayanın uğrak noktası olan Kadıköy ve Üsküdar Kent Meydanı sessizliğe büründü.

Meydanlar sessizliğe büründü! Üsküdar ve Kadıköy böyle görüntülendi MEYDANLAR SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ! ÜSKÜDAR VE KADIKÖY BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Sabah saatlerinde ise kentin birçok noktasında polis ekipleri tedbir ve denetimlerini devam ettirdi. Sessizliğe bürünen Üsküdar ve Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

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