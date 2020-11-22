84 yaşında liseden mezun oldu: Okudukça içim açılıyor

"OKUDUKÇA İÇİM AÇILIYOR"

Palakcı, okudukça mutlu olduğunu vurgulayarak, "Okudukça içim açılıyor. Okumasam huzursuz oluyordum ve uyuyamıyordum. Şimdi lise diplomama kavuştum. Biraz olsun içime ferahlık geldi." dedi. Üniversite eğitimi hayali de olduğunu ancak bazı sağlık sorunlarından dolayı bunun pek mümkün olamayacağını kaydeden Palakcı, bu süreçte yanında olan ailesine teşekkür etti.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN