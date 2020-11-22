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Son dakika: Kısıtlama bitti trafik yoğunluğu başladı! Durma noktasına geldi

Son dakika haberi... Koronavirüste vakaların artması nedeniyle ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 10:00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlamanın kalkması ile birlikte trafik yoğunluğu meydana geldi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020
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Son dakika: Kısıtlama bitti trafik yoğunluğu başladı! Durma noktasına geldi

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında hafta sonu uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması 10.00'da sona erdi.

Kısıtlamanın kalkmasıyla Ataşehir D-100 Karayolu Göztepe Harem istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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