Son dakika: Kısıtlama bitti trafik yoğunluğu başladı! Durma noktasına geldi
Son dakika haberi... Koronavirüste vakaların artması nedeniyle ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 10:00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlamanın kalkması ile birlikte trafik yoğunluğu meydana geldi.
YAŞAM DHA
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İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında hafta sonu uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması 10.00'da sona erdi.
Kısıtlamanın kalkmasıyla Ataşehir D-100 Karayolu Göztepe Harem istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.