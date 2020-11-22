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Son dakika: Ceren Damar'ın katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet'in dedesinden skandal sözler!

’nde araştırma görevlisi olan , kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından canice öldürülmüştü. Katil zanlısı ’in yargılanma süreci devam ederken dede ’nin Ceren Damar hakkında söyledikleri şoke etti. İşte detaylar…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2020 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020
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Son dakika: Ceren Damar'ın katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet'in dedesinden skandal sözler!

'nde araştırma görevlisi Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından 2 Ocak 2019'da canice öldürülmüştü.

Hikmet'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Davanın 24 Ocak tarihinde yapılan duruşmasında tanık olarak dinlenen sanığın dedesi , "Keyfe keyif verir kahvenin kaynaması, eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması diye bir problem var, bu olay her şeyden evvel bizi bu duruma getirmiştir" ifadesini kullandı.

KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET
Söz konusu ifadeyle ilgili olarak Ceren'in babası Mustafa Damar, Elçi hakkında 'kişinin hatırasına hakaret' ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Elçi suçlamayı reddetti. Hürriyet'te yer alan habere göre, Savcılık Elçi hakkında 'kişinin hatırasına hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

İddianamede söz konusu suçun uzlaştırma kapsamında olduğu ancak dosyaya sunulan uzlaştırma raporunda tarafların uzlaşmadıkları anlatıldı. Elçi'nin uzlaşmayı kabul ettiği ancak Damar ailesinin uzlaşmayı reddettiği öğrenildi.

Ceren Damar'ın katiline verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı CEREN DAMAR'IN KATİLİNE VERİLEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI ONANDI

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