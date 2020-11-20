Aslı Baş'ın acılı babası konuştu: Başka çocuklar ölmesin





Bu arada, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 3 tane, biri matematik, ikisi fizik hocası ve Akdeniz Üniversitesi Spor Akademisi'nden bir öğretim üyesi keşif yaptı. Keşif sonucunda bunun intihar değil, cinayet olduğu kanısına vardılar. Raporu da buna göre hazırladılar. Biz kızımız, çocuklarımız öldürülmesin, ölmesin istiyoruz. Parası olan, ekonomik gücü olan, sosyal çevresi güçlü olan insanların öldürmeye hakları varmış gibi adaleti etkilemeye çalışmasınlar.