Tunceli'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Hozat'ta 10, Ovacık'ta 8, Pülümür'de 6, Çemişgezek'te 5 ve Nazımiye'de 2 olmak üzere toplam 31 köy yolunun kapandığı bildirildi.