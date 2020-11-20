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Babasını kurtarmak için alevlerin arasına daldı! 86 yaşındaki adam hayatını kaybetti

’da köy evinde çıkan yangında evde bulunan 86 yaşındaki bir kişiyi alevlerin içerisine giren oğlu çıkardı. esnasında baygınlık geçiren yaşlı adam, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Babasını kurtarmak için alevlerin arasına daldı! 86 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan 86 yaşındaki Mehmet Baş'ın evinde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların dumanı fark etmesi üzerine olay 112 acil servise bildirildi. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken Mehmet Baş'ın oğlu alevler içerisine girerek babasını baygın şekilde yangından kurtardı.

Babasını kurtarmak için alevlerin arasına daldı! 86 yaşındaki adam hayatını kaybetti BABASINI KURTARMAK İÇİN ALEVLERİN ARASINA DALDI! 86 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Ambulans ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Baş, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Mehmet Baş'ın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılan incelemeler sonucunda yangının sobadan çıktığı tespit edildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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