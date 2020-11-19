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Son dakika: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

... Bursa Deniz Otobüslerinin () yarın gerçekleştirilecek bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Son dakika: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), ile 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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