Son dakika: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Son dakika... Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın gerçekleştirilecek bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
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BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), ile 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
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