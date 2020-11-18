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Malatya'da acı olay: Şakalaştığı arkadaşını başından vurdu

Son dakika haberleri... 'da, Murathan K. (18) silahla şaka yapan arkadaşının elindeki tabancanın ateş alması sonucu başından vuruldu. Murathan K. kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, polis olaydan sonra kaçan Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2020
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Malatya'da acı olay: Şakalaştığı arkadaşını başından vurdu

Olay, akşam saatlerinde Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Murathan K., arkadaşı Ahmet B.'nin evine oturmaya gitti.

Malatya'da acı olay: Şakalaştığı arkadaşını başından vurdu

Sigara içmek için çıktıkları evin bahçesinde Ahmet B., yanındaki tabancayı şaka amacıyla Murathan K.'ye doğrulttu. İkili arasında yaşanan şakalaşmada Ahmet B.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun Murathan K.'nin başına isabet etti.

Malatya'da acı olay: Şakalaştığı arkadaşını başından vurdu

Murathan K., kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Malatya'da acı olay: Şakalaştığı arkadaşını başından vurdu

Ağır yaralı Murathan K., sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya'da acı olay: Şakalaştığı arkadaşını başından vurdu

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve boş kovanları toplayan polis, arkadaşını vurduktan sonra kaçan Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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