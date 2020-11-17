Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.11.2020 günü itibariyle bölgemizde kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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