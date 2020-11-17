17 Kasım 2020, Salı
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Son dakika: Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı: Tedbirli olun

haberi.. Valiliği'nce yarın kentte  beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2020
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Son dakika: Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı: Tedbirli olun

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.11.2020 günü itibariyle bölgemizde kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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