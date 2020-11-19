19 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da Uzman Çavuş Cumhur Tokuş silahının ateş alması sonucu şehit oldu

Diyarbakır’da Uzman Çavuş Cumhur Tokuş silahının ateş alması sonucu şehit oldu

’da görev yapan Cumhur Tokuş, şahsi silahının ateş alması sonucu oldu. Üzücü haberi duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
ABONE OL
Diyarbakır’da Uzman Çavuş Cumhur Tokuş silahının ateş alması sonucu şehit oldu

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, kentte görev yapan Jandarma Uzm. Çavuş Cumhur Tokuş'un şahsi silahının ateş alması sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Vali Karaloğlu, "Diyarbakır'da görev yapan Jandarma Uzm. Çavuş Cumhur Tokuş, şahsi silahının ateş alması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

İki Mehmetçik şehit oldu: Bir askerimizin tedavisi sürüyor İKİ MEHMETÇİK ŞEHİT OLDU: BİR ASKERİMİZİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA