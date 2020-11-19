Alınan bilgiye göre vadideki yazıların silinmesi ile ilgili Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bir çalışma başlatıldığı öğrenilirken Ayazini Kilisesi, Memiş Kayalıkları, Arslantaş, Yılantaş ve Avdalaz Kalesi gibi önemli eserlerin bulunduğu kısımlarda ise yazılar halen duruyor.