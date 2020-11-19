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Dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri! Sprey boyalarla bu hale geldi

-Kütahya ve sınırları içerisinde kalan ve dünyanın ilk yerleşim yerlerinden birisi olarak gösterilen Frig vadisinde bazı mağara ve duvarlara sprey boyalar ile yazılan yazılar, şekiller silinmeyi bekliyor.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri! Sprey boyalarla bu hale geldi

Frig Vadisinin önemli eserlerinin bulunduğu 'ın İhsaniye ilçesinde mağara ve eserlerin üzerine sprey boyalar ile yazılan yazı ve şekiller silinmeyi bekliyor.

Dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri! Sprey boyalarla bu hale geldi DÜNYANIN İLK YERLEŞİM YERLERİNDEN BİRİ! SPREY BOYALARLA BU HALE GELDİ

Alınan bilgiye göre vadideki yazıların silinmesi ile ilgili Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bir çalışma başlatıldığı öğrenilirken Ayazini Kilisesi, Memiş Kayalıkları, Arslantaş, Yılantaş ve Avdalaz Kalesi gibi önemli eserlerin bulunduğu kısımlarda ise yazılar halen duruyor.

Bölgedeki çevre esnafı ve vatandaşlar yazıların silinmeye başladığı yerlerin buraları olması gerektiğini kaydettiler.

Duvarlara yazılı yazıların özellikle bölgeyi ziyarete gelen turistler tarafından dikkat çekici olduğunu ve duruma teki gösterdiklerini belirten vatandaşlar duruma çözüm bulunmasını istediler.

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