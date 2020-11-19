Adıyaman'daki tefeci operasyonunda 2 tutuklama

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilenlere yönelik yürütülen soruşturmada, 4 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda senet, çek, kimlik fotokopileri ve 1 av tüfeği ele geçirilirken, 4 kişi ise gözaltına alındı.